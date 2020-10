Charlotte Caniggia, enfurecida: la participante del Cantando 2020 tiró una fuerte amenaza a...

El Cantando 2020 sigue picante y sembrando varios frentes dentro y fuera del plató del Trece. En las últimas horas la que explotó fue Charlotte Caniggia, quien incluso llego a amenazar de acudir a la Justicia.

Su bronca llegó a su punto más alto después de que Mercedes Ninci, panelista de Bendita TV, asegurara que la hija de Mariana Nannis y Claudio Caniggia estaría atravesando una depresión por problemas familiares y que hasta se estaría planteando irse a vivir fuera del país.

"Gracias a Dios no tengo conflictos familiares, no tengo depresión. Es más, te diría que estoy muy feliz con mi vida ahora mismo, así que me gustaría callarles la boca a esos periodistas de mierda que viven queriendo joder mi imagen y difamándome públicamente. Cierren el orto o se van a comer un juicio", manifestó Charlotte a través de las redes-

Habrá que estar atentos para saber si la cosa sigue a más y queda en una pataleta.