Tremendo video: así se arrojó de un taxi la novia de Gastón Edul para evitar ser secuestrada

La novia de @gastonedul tuvo que tirarse de un taxi en movimiento para evitar que la secuestren ➡️ . María Sol, denunció que se arrojó de un taxi en movimiento en el Barrio de San Cristóbal por miedo a ser secuestrada. La joven, relató que el chofer no siguió sus indicaciones y trabó las puertas. Gastón reveló que su novia le indicó unas 10 veces al taxista dónde debía doblar, y finalmente decidió salir del vehículo en movimiento. La mujer que conducía el auto que iba detrás de ellos logró anotar la patente, y en el caso ya interviene una fiscalía. Afortunadamente María Sol no sufrió ninguna herida y se encuentra bien.