Nacha Guevara se cansó y desveló el motivo de sus 'temblores': mirá lo que dijo

Los llamativos movimientos que a veces realiza Nacha Guevara, principalmente al momento de dar la devolución a los participantes del Cantando 2020 y que Lolita Latorre bautizó cómo los 'temblores', tienen una explicación.

Y fue la propia cantante y jurado del programa insignia del Trece la que se encargó de aclararlo en las redes para terminar con especulaciones.

"Para que se queden tranquilos todos estoy bien de salud. Cuando hago esto (mueve la cabeza) es consciente, es voluntario", expuso Nacha junto a un video en el que se ve realizar los 'temblores'.

"En general me ocurre cuando estoy cuando estoy por decidir algo, cuando no sé qué hacer. Por ejemplo antes de hacer un video, cuando no se a dónde ir y quiero ser concisa y tengo tiempo limitado me ocurre", completó la jurado.