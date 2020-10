¿Moria Casán le armaba cenas íntimas a Carlos Menem en Olivos? ¡Hay fotos!

Son dos nombres asociados al escándalo durante las últimas décadas en la Argentina. dos personalidades avasallantes que generan amores y odios. Son Moria Casán y Carlos Menem.

¿Qué los une en esta oportunidad?

Declaraciones de la actriz, presentadora y modelo Adriana Salgueiro dio cuenta de que Moria Casán "regenteaba” la Quinta de Olivos para organizar frecuentes cenas con famosos, modelos entre ellos, para que compartan la noche con el entonces presidente Carlos Menem.

En su propio programa, la Salgueiro dijo: "A mí me invitaron dos veces, pero fui una sola. Me llamó y me dijo: ¿Te gustaría venir a Olivos, a una cena que está organizando Carlos? Para mí fue un sorpresón".

En las fotos que Salgueiro presentó en las redes de su programa radial se la puede ver a la bomba sexual Mónica Guido, una de las modelos más cotizadas de los 80 y los 90, a quién se vinculó sentimentalmente con el riojano.

"Mónica Guido llegó sola, entró como si estuviera en su casa y se llamaron por sus apodos que eran Arequito y Anillaco (los lugares de nacimiento de cada uno). Llegó cuando nos estábamos yendo, y se quedó", señaló.

En el programa confrontados, Moria ya había hecho explosivas declaraciones: "Una de las mujeres de él me comentó que ellas iban como a matarlo in the bed (en la cama) y no podían, el que las mataba era él. ¡Impresionante! Tipo Cirque du Soleil".