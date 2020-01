Sofia “Jujuy” Jiménez en su debut dejó ver un tremendo detalle en el espejo… ¿Se puso religiosa?

View this post on Instagram

Y asu00ed es como me dejaron para el debut de #ModoNoche @modonocheok ud83dude0d Mi equipo que tanto quiero!!! St: @caritorossello @annaganz Makeup: @irenearcieri Hair: @cristinacagnina te extrau00f1amos pero me dejaste en su00faper buenas manos con la genia de @kari.loggia Vestido: @shibinda Sandalias: @justaosadia Uds son TODO lo que estu00e1 bien ud83dude4fud83cudffc las quiero TANTO!!! Y GRACIAS AL EQUIPAZO de @jotaxdigital por hacer de este nuevo proyecto un hermoso y divertido desafu00edo para mi!!! Y al canal por la confianza ud83dude48 @americatv ud83dudcab Espero que les haya gustado tanto como a nosotros, vamos por mu00e1s ud83dudc4aud83cudffc, esto reciu00e9n empieza ud83dude0fud83dude0dud83eudddaud83cudffbu200du2640ufe0f