¡Algún día tenía que pasar!: Pia Slapka muy íntima y liberada desde la bañera

Les comparto unas coshitas que a mi me sirvieron y me sirven en mi du00eda a du00eda Si quieren un cambio ud83dudc47 u2022 Empiecen de a pocoud83eudd1e u2022 Paso a paso, sin prisa pero sin pausa u2022sean pacientes y compasiv@s con ustedesud83dude0a u2022 Reemplacen algunos alimentos no tan saludable x saludables (les cambia la energia) u2022 Mu00e1s agua menos gaseosa o jugos azucarados ud83dudc4dud83dudc4e u2022 Mu00e1s alimentos naturales y reales, menos empaquetados ud83cudf53ud83eudd65ud83eudd51 u2022 Mu00e1s pensamiento positivo, los negativos son parte nuestra pero hagamos foco en alimentar lo buenoud83dudcab u2022Mu00e1s actividad fu00edsica, busquen alguna que les guste ud83cudfc3u200dud83cudfc4u200dud83cudfcau200dud83dudea3u200dufe0fu200du2640ufe0fud83cudfcbufe0fu200du2642ufe0f u2022 Reemplacen el ascensor x escalera. Siempre que puedan ir caminando vayanud83dudeb6u200du2640ufe0f u2022 La bici suma! ud83dudeb4u200du2640ufe0f u2022lean ud83dudcda u2022 elijan con quien rodearse. Hay personas que no suman, restan y mucho. Son nocivas u274c u2022La pereza como amiga empieza. SEPANLOu203c u2022 Recuerdenla siempre y vale p todos los aspectos de sus vidas. u2022 Mu00e1s simpleza menos complejidad u2022 Mas real menos fake u2022 un rato de silencio. Clave Estamos saturados de informaciu00f3n audiovisualud83eudd2bud83dude49 CON TODO u00c9STO NO SEAN FUNDAMENTALISTAS ! Recuerden siempre su objetivo! Pd: si tomo cerveza ud83cudf7b, si como chocolatesud83cudf6b, si como papas fritas ud83cudf5f, si tomo coca cola, no entreno todos los dias. La clave estu00e1 en que sus hu00e1bitos en general sean buenos Quiu00e9n se suma a la movida healthy u00e9ste 2020 ? Si me acompau00f1an yo l@s acompau00f1o ? #siganmelosbuenos ud83euddb8u200du2640ufe0fud83eudd1eud83dudcaaud83eudd1e Espero que les sirve #l@sleo ud83dudc9b u2022 u2022 u2022 #piaslapka #vidasaludable #healthylife #influencer #simple #healthyinfluencer #instafit #lunes #mood #fitness #chicafit #mujeres #sano #vidasana #mentesana #cuerposano #vida #2020 #habitos #buenoshabitos #lifestyle