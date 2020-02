Una modelo le dijo que “no” al lomo de Poroto Cubero: ¿quién es?

Fabián “Poroto” Cubero participó del programa que transmite Telefe “Divina Comida” y fue anfitrión. Allí tuvo que recibir a Jujuy Jiménez, Pichu Straneo, Vicky Xipolitakis y a Gerardo Rozín. La dinámica del programa es que tiene que cocinarle a sus invitados y al final de la velada, éstos realizan una puntuación.

El ex futbolista preparó un plato que, según él, “no falla nunca”. De hecho, acudió a hacer un lomo a la mostaza con champiñón y papas. Entonces contó la anécdota que tuvo cuando era soltero y la cocina lo ayudaba a conquistar mujeres. Así, lo hizo con su ex, Nicole Neumann. Pero, este plato en cuestión no funcionó, ya que la modelo es vegetariana.

“Este menú siempre gusta. Hubo un caso en el que, obviamente, no gustó, ya sabemos por qué, no hace falta aclarar porque hay gente que no le gusta la carne”, contó Poroto. Y sí, Fabián, ya sabemos por qué.