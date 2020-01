¡Tremendo! Un ex Gran Hermano y actor porno argentino intentó asesinar a su pareja

Eloy Rivera se hizo famoso luego de participar de Gran Hermano en el 2015.Luego, su fama se fue desdibujando pero a la vez pasó su tiempo trabajando como actor porno en Playa del Carmen, México. Pasó muchos años alejado de los medios argentinos, aunque no pasó desapercibido en las redes sociales. Recientemente, este joven de 25 años confesó haber querido asesinar a su novia Candela.

Esto habría ocurrido el pasado 27 de diciembre en su departamento. Según contó Rivera, en medio de una discusión él quiso asustarla de una manera particular: “Ella tenía que sentir el miedo de que iba a morir para poder salvarla de todos los males”, explicó el ex Gran hermano. Además, indicó que la chica se encerró en el baño cuando vio que él se acercaba con un cuchillo, a lo que luego atravesó la puerta con el mismo objeto. “A ella no le pasó nada, solo quería que sienta miedo y yo sentí su miedo”, indicó al portal Primicias Ya.

Por semejante hecho, el argentino fue detenido y posteriormente trasladado a un hospital ya que según él, sus compañeros lo golpearon salvajemente. Por otro lado, trató de explicar que Candela no lo había denunciado, incluso lo había cuidado: “Piensan que estoy loco con esto de las predicciones que hago”, sostuvo.

El joven afirma haber estado preso algunas horas y que lo golpearon hasta el punto tal de internarlo: “Me ataron a una camilla, pero logré desatarme con mis poderes. Decía que tenía un delirio místico como le pasó a Matías Alé”, advirtió. Luego, agregó: “Él nunca estuvo loco, fue real lo que le pasó”.

Por último, el joven afirmó que ya no se dedica a la industria pornográfica y relató que se distanció de su pareja y que se siguen amando. “Quiero limpiar mi alma y salvar a todos”, indicó.

Por otro lado, Candela confirmó lo sucedido y atacó a Eloy: “Es verdad que me quiso matar, él está loco. Le agarró un brote psicótico. Él debe estar medicado porque las drogas le hicieron mal”. Además, expresó que no realizó la denuncia porque no quiere “quilombos”.