Magui Bravi clavó un bikinazo a lo “Pantera Rosa” y levantó polvareda

View this post on Instagram

Rosa Rosa ! Arriba q ya no es mu00e1s feriado ! Pero sigue siendo veranito! Estu00e1n trabajando o de vacas ? Yo vuelvo al las funciones a partir de mau00f1ana ! Y uds ? L@s leo! ud83dudc44ud83dudc85ud83cudffbud83dudc59ud83dudc37ud83cudf38ud83eude70ud83dudc95