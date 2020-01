La osada propuesta que Gustavo Conti le rechazó a Ximena Capristo, ¡está loco!

Ximena Capristo y Gustavo Conti se conocieron hace casi veinte años en la primera edición de Gran Hermano Argentina y afianzaron su relación al punto tal de ser una de las parejas del espectáculo más sólidas. En las últimas horas, Ximena pasó por el ciclo que conduce Marley en Telefe y sorprendió a todos con sus declaraciones.

La vedette reveló que le propuso a Gustavo Conti abrir la pareja y tener una relación poliamorosa: “¿Cada uno por su lado o todos juntos?”, le preguntó Marley, a lo que ella respondió: “No, cada uno por su lado, y hay que contar todo. Me parece que está bueno, hay que abrir la pareja después de casi veinte años de relación”.

Además, afirmó que Gustavo no quiere: “Estás loca, búscate otro me dijo”. Por último, reveló que Conti le dijo: “Agarrá tus cosas y ándate, yo me quedo en casa con el nene”. Pero, por ahora, la ex Gran Hermano se quedará con las ganas.