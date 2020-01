La China Suárez respondió sobre los rumores de su embarazo: ¿qué dijo?

A fines de 2019 la separación entre la Eugenia “la China” Suárez y Benjamín Vicuña significó un sacudón para los fanáticos de la pareja. Pero poco duró el distanciamiento, ya que continuaron pasando tiempo juntos y hasta vacacionaron en Uruguay junto a sus hijos.

En los últimos días, creció el rumor de que la “China” estaría embarazada, de hecho, en Intrusos Daniel Ambrosino había advertido de la versión del embarazo de la modelo. Por su lado, la pareja se mostró en Santiago de Chile en el estreno de Pacto de Fuga, la nueva película que protagoniza el actor chileno.

Allí, la modelo fue entrevistada por la prensa chilena sobre su relación con Benjamín Vicuña y sobre su posible embarazo. “¿Cómo está todo con Benjamín?”, le preguntó el periodista chileno, a lo que la China le respondió: “Increíble, en ese momento me agarrás muy impactada por su trabajo. Feliz, me encantó conocer una vez más una parte de la historia de Chile y de verdad que es una megaproducción. Creo que cae en un momento justo de revolución social así que no pueden dejar de verla”.

Con respecto a su posible embarazo, el entrevistador le consultó: “En Argentina se está hablando de que nuevamente llegaría una bendición”, a lo que Eugenia respondió: “Ojalá, muchas bendiciones para todos. Me encantan los bebés, así que ojalá”. “¿Te gustaría tener otro?”, le retrucó el periodista chileno, y la China sentenció: “¡Muchos más!”.

Mirá la entrevista: