Una familia moderna: Pampita pasó Año Nuevo junto a…

Para muchos sería casi impensado celebrar una de las festividades más significativas como es Año Nuevo junto a su ex pareja. Pero en el caso de Roberto García Moritán, el esposo de Carolina “Pampita” Ardohain, esto no es ninguna novedad. Los recientemente casados festejaron el inicio del 2020 junto a sus hijos en la casa de Milagros Brito, la ex esposa del empresario.

La nueva familia de Pampita está de vacaciones en Punta del Este y esto hizo que se juntaran ya que Milagros los invitó a despedir el año a su casa en la ciudad uruguaya. En realidad, esto no sería nada nuevo ya que justamente fue la ex esposa de García Moritán la que asistió al casamiento del empresario con Pampita, incluso en aquel momento había declarado que tenía una muy buena relación y que le parecía “lindo” verlo a él empezando un “proyecto de familia”.

Roberto García Moritán y Milagros Brito tienen dos hijos en común, Santino de 15 y Delfina de 13. Tanto García Moritán como Brito publicaron en sus historias de Instagram el momento que pasaron juntos en Punta del Este festejando el inicio de un nuevo año.