¡Qué malandra!: Lis Vega se cubrió solo con cadenas y desató una locura

View this post on Instagram

ud83cudfbc #MALANDRA bu00fascala ya en #PLATAFORMASDIGITALES #trap #canalyoutube #lisvegamusicoficial #CANTAUTORA #ACTRIZ #bailarina #urbano #URBAN #cubanosporelmundo #REGUETON #cuba #mexico #cubana #ACTRIZ ud83cudde8ud83cuddfaud83dudd49ud83dudd25ud83dude4c #musica #ONLYLIFE #AQUIYAHORA