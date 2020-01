Signo por signo, mirá el horóscopo de hoy jueves 16 de enero

Aries:

Se recomienda ser precavido y reflexionar más ante cada acto. Quizás, no le gustes a todas las personas, por lo que deberás tener cuidado con lo que dices y haces. El amor puede esperar, hoy será un día para tomarse a la reflexión y así poder estar mejor con la pareja. Deberás decidir si pagar una deuda o si gastar ese dinero en algo que necesitas, pero no podrás hacer las dos cosas.

Tauro:

Será un día muy agitado. Quizás, es mejor que así sea, porque pasarán muchas cosas alrededor tuyo. Algunas, mejor dejarlas de lado. Eso sí, ten en cuenta a la persona que está a tu lado, puede ofenderse si no sabes detectar a tiempo lo que necesita. En el trabajo, concéntrate en hacer las cosas bien y todo saldrá como por arte de magia.

Géminis:

Una antigua preocupación volverá a inquietarte. Quizás, lo mejor sería poder resolver las cuestiones a tiempo para no repetir esta situación nuevamente. Busca ser servicial con tu pareja, te lo agradecerá y recompensará. Si lo pensás dos veces, ese gasto que tantas ganas tenés de hacer, no es tan necesario.

Cáncer:

Es un buen día para resolver esas cuestiones que llevas tiempo dejando al margen. De esa manera, podrás concentrarte en lo que viene. Lo mismo en el amor, trata de buscarle la vuelta a eso que desde hace tiempo te incomoda. Es un buen día para saldar las deudas, pero no es un buen día para gastar. Podrías arrepentirte.

Leo:

Una insólita propuesta golpeará a tu puerta, que te tendrá en vilo durante todo el día. Puede ser bueno si sabes aprovecharlo, pero a veces las cosas no resultan como uno quiere. Anímate a hacer eso que vienes postergando con tu pareja. El trabajo costará más de lo normal, trata de que no te modifique el ánimo.

Virgo:

El buen humor te rodeará. Todos estarán a gusto contigo, y es un buen momento para destacar en eso que te está costando trabajo. Si tienes dudas con tu pareja, hoy es el momento para sacártelas. Puede ser un buen día también para gastar ese dinero que tienes guardado esperando el momento oportuno.

Libra:

Es momento de tomar decisiones a futuro. Pueden ser difíciles, pero ya no pueden esperar más. Quizás, planificar un viaje o un descanso puede despejarte la mente. En el amor, es el momento para plantear las cosas, eso también te hará bien. No gastes, podrías cometer muchos errores.

Escorpio:

Ante todo, calma. Podría ser un día muy cuesta arriba que empeorará si no sabes controlar tus impulsos. Si en el amor las cosas no salen como uno quiere, es mejor hablarlas con tranquilidad. El trabajo hoy te costará el doble, no hay mucho que hacer para contrarrestar esto. También debemos advertirte que no hagas ese gasto que estás por hacer, porque seguro te arrepentirás.

Sagitario:

Es el día ideal para bajar un cambio y tomarse las cosas con tranquilidad. Además, planificar lo que viene en este estado siempre es positivo. Disfruta de tu pareja, ella estará muy perceptiva a tu calma y lo disfrutará al igual que tú. En el trabajo es probable que no rindas como esperas, pero no habrá complicaciones porque pasarás desapercibido.

Capricornio:

Será un día muy atareado. No busques hacer las cosas bien todo el tiempo, sino que trata de cumplir con todo. Tendrás muchas propuestas amorosas que te incomodarán, ten mucho cuidado con lo que eliges, no siempre puedes quedar bien con todos. En el trabajo será un día atareado. Mañana será mejor.

Acuario:

Todo te sonreirá hoy. Los astros estarán contigo en lo que hagas. Es el momento para jugártela por amor, al igual que también tendrás la oportunidad laboral que estabas buscando. Simplemente, disfruta.

Piscis:

Los recientes cambios en tu vida te harán dudar. Es normal, aunque deberás buscar que eso no te imposibilite avanzar hacia tus metas. Tu pareja estará esperando algo de tí, y, quizás, no logres satisfacerla del todo. El día en el trabajo se hará muy cuesta arriba.