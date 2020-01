¿Qué dijo “la tercera en discordia” sobre el escándalo entre Miriam Lanzoni y su ex pareja?

Hace algunos días se difundió que a Miriam Lanzoni le había llegado un video en donde se veía a su novio Christian Halbinger teniendo relaciones sexuales con otra mujer. Por estos motivos, la ex de Alejandro Fantino decidió cortar con la relación.

Por su parte, la actriz confesó su malestar en los medios y ratificó la existencia de ese video. Por otro lado, Juliana Rojo, la “tercera en discordia”, se mantenía en silencio. Hasta que, el último miércoles, decidió hablar y desmentir todo lo que se había dicho. En un audio que se emitió en el programa Siempre Show, Juliana sostuvo que no existía ningún video y que ella nunca le había mandado “ningún video a nadie”. Además, agregó que “esto es algo que están haciendo para perjudicarme. Esto está armado, y no entiendo por qué. Yo no quiero hablar más del tema”.

El abogado de Juliana confirmó que están analizando realizar una demanda judicial ya que ella está viviendo esto “con mucha angustia”. Según advirtió el Dr. Roberto Olazábal, “la que está devastada es Juliana porque no tiene nada que ver en este tema y está involucrada por terceros”. Además, señaló que no puede confirmar el hecho de que Rojo haya tenido o no relaciones con el novio de Lanzoni: “Yo no le pregunto intimidades a mis clientes. Me dijo que lo conocía por un par de evnetos y me negó cualquier tipo de relación sentimental”.

En la misma entrevista, Olazábal anunció que no le había preguntado si su clienta había mantenido relaciones sexuales con Halbinger porque no le correspondía. “Una panelista difundió un chat donde Lanzoni manifestaba que le había llegado un video que le había mandado ´esta mina´ y se refería a la señora Juliana Rojo”, indicó el abogado. Por último, advirtió que Rojo iniciará una acción penal de calumnias e injurias contra Lanzoni.