Connie Ansaldi y una confesión sobre sus sueños que inquietó a todos

ESTOY SIN PALABRAS (y eso no lo logra cualquiera !) #Repost @lunaportnoi u30fbu30fbu30fb ud83eudd0dud83eudd70ud83dudd25Potenciarte mujer! ud83dudcaaud83cudffdud83eudd0du267e ud83eudd0dHoy inauguro un nuevo espacio en mis redes. Dedicado a esas mujeres que me han inspirado y motivado. Las que de alguna manera me han tocado y movilizado, ayudu00e1ndome a expandirme y ser una mejor versiu00f3n de mi misma. Potenciarnos juntas!!! ud83dudd25ud83eudd29Arranco con la 1, @connieansaldi quien no necesita presentaciu00f3n. Cuando estu00e1s en ese lugar de tener una plataforma de 1 millu00f3n de personas, ser conocida por todos y tener una carrera de au00f1os y sin embargo sos tan generosa para abrir puertas a otros y hacerlos sentir par y talentosos es que sos una mujer mega power. Una de las mujeres mu00e1s generosas que conocu00ed en los u00faltimos tiempos, carismu00e1tica, sin filtro, con la velocidad mental de flash y su00faper amorosa! Apenas entre en su vida me presento gente, artistas, a su familia, me abriu00f3 caminos y mostru00f3 mi arte a todos el mundo. Por eso y mucho mu00e1s estoy infinitamente agradecida. Ademu00e1s es una mujer emprendedora, con un sentido del humor alucinante y alguien con quien siempre te podu00e9s divertir. Lo que se propone lo logra. Y Es artista de ideas, siempre en vanguardia y unos cuantos pasos antes de lo que luego va a venir. Este espacio es para todas nosotras, para poder generar una comunidad de mujeres que inspiren y motiven en todos los rubros y aspectos de la vida. Me encantaru00eda que mencionen a aquellas mujeres que las han ayudado, inspirado, nutrido y motivado. Asu00ed las conozco y las conocemos todas. Ya sea en la vida o en las redes sociales, a esas personas que suman, que te hacen sentir bien y te expanden! Hay espacio y amor para todas, juntas sumamos potencial, ideas, energu00eda ud83dudcaaud83cudffdud83dudcaaud83cudffdud83dudcaaud83cudffdud83dudcaaud83cudffdu2764ufe0fud83eudd0dud83dude4cud83cudffc De a poco voy a ir publicando una lista de mujeres que ya he seleccionado y otras que seguramente vaya descubriendo gracias a su aporte!!!! Las leo!!!!! La foto original es de la genial @everythingisdato ud83eudd0dud83dude4cud83cudffc y fue elegida por connie para esta acciu00f3n! u2022 u2022 u2022 #woman #women #power #motivacion #inspiracion #art #arte #ideas #mujeres