Mica Viciconte plantó a Poroto Cubero: “No me fue muy bien, es un soret…”

Un verano muy particular es el que están pasando Fabián “Poroto” Cubero y Mica Viciconte en Carlos Paz. La modelo y actriz está participando de la obra “Atrapados en el museo” que sube a escena en el Teatro del Lago, mientras que el ex jugador aprovecha para promocionar distintas marcas y lugares.

Alejado hace poco más de un mes de las canchas, Poroto Cubero se muestra muy competitivo jugando a la Canasta con Mica, y no duda en publicar en su cuenta de Instagram historias cada vez que le gana a la rubia.

En esta ocasión, se ve cómo el ídolo de Vélez la graba a su novia sin que ella lo sepa, para mostrar que es él el que iba ganando y que la modelo abandonó la partida. “¿Por qué no jugás más? ¿Por qué no querés jugar más? No vamos tanto”, le dice Poroto mientras filma sin que ella se de cuenta.

“No quiero jugar más”, responde Mica, a lo que Fabián le insiste: “¿Pero por qué?”, a lo que la modelo estalla: “Pero la p… madre, no quiero jugar más amor”. Ante la insistencia de Cubero, la modelo le responde: “Es que no me fue muy bien”, lo que le dio pie a él para mostrarle que la estaba filmando: “Ah, muy bien. Así te quería escuchar”. Por último, Mica le advierte: “Igual se puede dar vuelta. Es un sorete”.

Mirá el video: