Calu Rivero respondió a las críticas por su nueva vida: “Gracias, me ayudan a soñar”

Deju00e9 que mi mente sueu00f1e como me gustaru00eda vivir con lo que me tocu00f3 vivir. Tambiu00e9n reconocu00ed que vos sou00f1as con lo que te tocu00f3 y toca vivir. Entiendo clarito que mi manera de sou00f1ar no es la u00fanica manera de vivir. Tu sueu00f1o es distinto al mio. Yo no quiero ofender tu manera de sou00f1ar, como tampoco quiero que ofendas mi manera de sou00f1ar. Las creencias son sueu00f1os y todos quieren tener razu00f3n con su sueu00f1o. Yo entiendo tu sueu00f1o, te comprendo. Vos porque me agredis ? Por que no te animas a ver mi sueu00f1o? Todos los que me entienden y los que no me entienden me ayudan a sou00f1ar. Gracias, Dignity