Mirtha Legrand, enojada tras su personificación en "ATAV": "Ya que nos imitan, ¡háganlo bien!"

Tras el inicio de la segunda parte de "Argentina, Tierra de Amor y Venganza", aparecieron nuevos personajes en la ficción y uno de ellos fue la propia Mirtha Legrand. La encargada encarnar a la diva de los almuerzos fue Lola Poggio, quien salió en escena junto a otra jovencita que representaba a Goldie, la hermana gemela de la Chiqui, antes de consagrarse con "Los martes, orquídeas" en 1941.

De todos modos, la conductora de 92 años no se mostró del todo contenta con su aparición en la ficción de El Trece y lo hizo saber. "Primero, a mi madre la hicieron española cuando no era española. Era muy argentina mi madre, maestra y directora de colegios argentinos", comenzó a decir Legrand en su mesa del sábado por la noche.

"Después, nosotras éramos rubias, rubias naturales. Yo ahora me tiño, naturalmente, pero los tres hermanos éramos rubios", continuó.

Para concluir con su disgusto, disparó: "Así que bueno, ya que nos imitan, háganlo bien. Cuando veo que a mi madre, Doña Rosa Suárez de Martínez la ponen hablando en español… Nunca la escuché a mi mamá hablar en español. Mi padre era español, de Andalucía, pero tampoco hablaba con acento español".