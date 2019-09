Tamara Gala te recibe con las piernas abiertas, y te baila lo que quieras

Tamara Gala tiene, sin dudas, uno de los cuerpos más trabajados de la Argentina.

Su lomazo es el resultado de horas y horas de entrenamiento. Esto le permite bailar con extraordinaria energía y una apertura de piernas que supera los 180 grados.

Su pasión por la música y la danza queda bien clara cuando dice "no importa cual es el GÉNERO de ... la música, baile o actuación... lo importante es expresar y q a la otra persona le llegue... emocionarse es parte de esto.. uno no se hace ARTISTA, uno nace así... la persona de la tele es solo un personaje de los miles q compuse para armar mi fuerte armadura. No creas q me conozcas ni fabules con intentar hacerlo... quédate siempre".

Sigue bailando Tamara. Tu pueblo, agradecido.