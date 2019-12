Virchu Gallardo cerró su 2019 a puro "chape" con su novio y en la playa

View this post on Instagram

Hoy es el u00faltimo du00eda del au00f1o... No te olvides de cerrar ciclos... Colocar puntos finales. Dar gracias por lo bueno y por lo malo, pasado y por venir... No te olvides de decir te quiero... Decir adiu00f3s a los que tengas que decu00edrselo... Perdonar aunque te cueste... Y no te olvides de vivir.. De luchar... De quererte y de sou00f1ar... mientras sigas vivo... Estu00e1s a punto de vivir 366 du00edas de tu historia... Aprovecha mientras dure y que el pasado nunca sea un lastre... Sino un impulso para construir un futuro mejor... gracias por cada du00eda vivido, llorado, sufrido, reu00eddo, gozado.. Por cada una de las personas que pusiste en mi vida para demostrarme tantu00edsimo amor.. Gracias por la fortaleza de seguir luchando por ser mi mejor versiu00f3n.. Gracias por mis familias, la de sangre y las elegidas, gracias por los amigos incondicionales y por encima de todo gracias por la salud, que es el mejor regalo otorgado... Que pasemos una linda noche vieja y recibamos un au00f1o nuevo con la paz en el alma Hermoso martes ud83cudf3bu2b50ud83dudc9a