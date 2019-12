Navidad caliente: mirá el polémico bailecito de Jimena Barón para recibirla y el fuerte mensaje

View this post on Instagram

Con este video que mejor representa a esta family, les deseamos hermosas fiestas. No se peleen, si se pelearon pidan perdu00f3n o perdonen. No juzguen, que cuando uno abre el coco y da chances inesperadas, suceden cosas mu00e1gicas. Disfruten, hagan papelones. El pedacito lleno del vaso, por mu00e1s pequeu00f1o que sea, agradu00e9zcanlo un montu00f3n. Agradezcan la salud, que vale todo el oro del mundo. Hu00e1ganle un huequito al amor los que ya no creen, miren que existe! y anda por ahu00ed a la vuelta. Manden a la mierda a toda la gente chota que no los valora y se encarga de hacerlos sentir mal. Hay mucha gente en el mundo, anu00edmense a mandar a cagar y conocer gente nueva! Disfru00fatense! A ustedes mismos antes que a nadie. u00c1mense, cu00f3mprense un regalito y skabiense rico pensando todo lo bueno que vendru00e1. A quienes tuvieron un au00f1o jodido los abrazo fuerte, deseo con el alma que se venga un au00f1o mejor. Y a quienes la rompieron toda que la sigan rompiendo y compartan, regalen, den, ayuden...que asu00ed la vida es mu00e1s bonita, que de acu00e1 no nos llevamos nada mu00e1s que un alma plena y bondadosa y que todo vuelve! Escriban sus propias reglas y vivan la vida que se les cante el ogt. Les mando todo mi amor con este su00faper outfit navideu00f1o! O que esperaban de mi? Una postal con un reno? LOS AMO FELIZ NOCHEBUENA WACHINES DEL INSTA u2665ufe0fud83cudf32u2728