"El Marginal" fue reconocida como uno de los 30 mejores shows televisivos de la década por el prestigioso periódico "The New York Times". La serie producida por Underground y transmitida por la pantalla de la TV Pública -y ahora también en Netflix- sigue sumando éxitos.

Este año, los seguidores pudieron disfrutar de la tercera temporada llena de sorpresas y ahora ya se confirmó la cuarta para 2020. "Un ex policía se infiltra dentro de un calabozo de Buenos Aires que se asemeja a un barrio pobre fortificado de Felliniesque, en un espectáculo que hace que la mayoría de los dramas de prisiones estadounidenses parezcan liberados de trabajo en Disneyland", reseñaron en la nota que destaca las mejores producciones de todo el mundo.

Junto a "El Marginal", se encuentran otras producciones como "Fleabag" (Bolsa de pulgas), "A Very English Scandal" (Un escándalo muy inglés), "Fauda", "The Crown" (La corona) y "Shelock". El primer puesto se lo llevó la serie israelí "Prisoners of War" (Prisioneros de Guerra). Mientras que la serie argentina ocupó el puesto número 12. ¡Muy bien!