Mirá el primer plano de María Eugenia Ritó: ¿Pecas, hija? ¡Qué detalle!

View this post on Instagram

Hay k ponerle onda al du00eda jajajajud83eudd23ud83eudd23ud83eudd23ud83eudd23ud83dude02ud83dude02ud83dude02ud83dudc45ud83dudc45ud83dudc45ud83dudc45ud83dudc45ud83dudc45ud83dudc45ud83dudc45ud83dudc45ud83dudc45ud83dudc45ud83dudc45ud83dudc45ud83dudc45ud83dudc45ud83dudc45