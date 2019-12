A semanas de su separación, Diego Latorre apareció a los abrazos con…

A semanas de que Yanina Latorre anunciara que con Diego están separados hace meses, el periodista deportivo se refugia en su otro amor: el fútbol. Si bien anunciaron que viajarán de vacaciones y que aún duermen en la misma casa (aunque separados), a Diego parece estar costándole más la separación, según había afirmado la panelista en los últimos días.

En esta ocasión, visitó el predio de Ezeiza de la AFA para jugar un partido de fútbol junto a Guillermo Cóppola, el Cabezón Ruggeri, el Pollo Vignolo, entre otros periodistas y ex jugadores. De esta manera, el ex jugador de Boca y de Racing, Diego Latorre, publicó una foto en su cuenta de Instagram abrazado con el ex de Jimena Barón, Daniel Osvaldo.

La respuesta del ex jugador de la Selección Italiana de fútbol y actual músico fue “Qué lindo jugar con vos crack”, en alusión al partido que mencionábamos. De esta manera, el ex de Yanina pasa sus horas de separación con amigos y con su otro amor: la pelota de fútbol.