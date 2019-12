Se filtraron chats que Pablo Rago habría intercambiado con la mujer que lo denunció por violación

El último martes se conoció una denuncia contra Pablo Rago por violación. La denunciante, de 34 años, identificada como Érica Basile, expuso ante la Justicia que el actor la habría forzado a mantener relaciones sexuales en 2015. Según trascendió, ambos se habrían conocido diez años atrás en Canal 9, ya que la presunta víctima había trabajado como actriz secundaria en distintos programas.

Érica Basile radicó la denuncia en el Juzgado Criminal y Correccional Nº54 dos años después de los hechos que relató, ya que según manifestó en una entrevistas radial, tuvo miedo en ese momento. En las últimas horas, la presunta víctima publicó algunos chats que habría intercambiado con el actor para demostrar que su denuncia tenía sustento. Los mensajes corresponden a chats del 2012 y del 2017 e incluyen imágenes subidas de tono. Por otra parte, Érica indicó que cuando ella le pedía trabajo, él le contestaba con imágenes de contenido sexual.

En el programa “El Show del espectáculo” que conduce Ulises Jaitt por Am 1300 La Salada, Érica indicó que luego de la violación Rago seguía mandándole videos masturbándose y preguntándole cuándo iba a ir a tocarle y que ella, humillada, no volvió más. “Él me pedía fotos y fue como un abuso de poder. Él denigra a las personas”, manifestó.

Finalmente, la denunciante indicó que Pablo Rago es “un violento y un machista”, además de que para él la mujer es “un objeto”. Además, indicó: “Juega con la necesidad de la gente y se burla. Se ve que tiene algún problema sexual”.