Heridas que no sanan: Benjamín Vicuña, furioso por una declaración de Pampita

Luego de que Carolina Pampita Ardohain contara en su programa que sale por Net TV cómo había sido su separación del actor Benjamín Vicuña en el aspecto económico, Ángel de Brito detalló cómo reaccionó el chileno ante las declaraciones de la modelo. La morocha había hablado en relación al escándalo en el que está inmersa por una denuncia de la ex niñera de sus hijos Viviana Benítez por “maltrato psicológico”.

Según reveló el periodista en El Espectador, el actor y su representante “están furiosos”, a lo que agregó: “Pampita contó en su programa que cuando se separó de Benjamín no se llevó un peso, no hizo ningún reclamo de tipo monetario, y se llevó la ropita”. Ante esto, fue Pilar Smith la que acotó: “A mí me dicen que a ella le quedó una casa de un millón y medio de dólares”, y luego agregó: “Le pasa por mes casi 10.000 dólares”.

Posteriormente fue Connie Ansaldi la que definió a la familia de Vicuña como una de las “más ricas de Chile”. Pampita, por su lado, había dicho que el dinero había que conseguirlo trabajando y que a ella no la iban a ver debiéndole plata a nadie ni tampoco pidiéndosela.

“Yo me separé de mi pareja de casi once años y no le pedí ni un centavo. Me fui con mi ropa, a pesar de que me correspondía y que capaz era para mis hijos. Saqué mi ropa y nada más”, había dicho la modelo en su programa Pampita Online.