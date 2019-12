El adiós definitivo: conocé la manera en la que Mati Napp piensa olvidar a Flor Vigna

El Súper Bailando 2019 llegó a su final y Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña se coronaron ganadores de la competición. En la última instancia, dejaron afuera a la bicampeona del certamen, Flor Vigna junto a su pareja de baile Facundo Mazzei y su coach Mati Napp. En el transcurso del año, Flor Vigna vivió la separación después de cinco años con Nico y luego tuvo un romance con su coach, relación que no duró más de algunos meses y terminó hace semanas.

Con declaraciones cruzadas y distintas situaciones, Flor Vigna terminó el Bailando con una muy buena relación con Nico Occhiato y con un vínculo bastante más frío con Mati Napp. Luego de la final, la bailarina le brindó un abrazo a su coach, que lo definió como un acto de incomodidad.

Luego de concluido el certamen, una periodista de Pampita Online le había preguntado a Mati sobre su relación con la bailarina, cuestión que respondió que ya habían terminado su relación hace dos meses. Pero luego de esto, en Los Ángeles de la Mañana, en conversación con Ángel de Brito, el entrenador de baile le respondió al conductor la pregunta sobre si la había dejado de seguir en Instagram.

“Sí, la dejé de seguir porque realmente sentí que era lo mejor, no quería estar viendo el día a día de lo que hace ella. Se lo aclaré igual, no es que quedó todo mal con Flor, porque se pueden dramatizar un montón de cosas. Quedó todo perfecto con Flor”. Además, agregó: “Le dije te voy a dejar de seguir por un mes para cortar un poco el vínculo que tenemos pero no me siento inmaduro por dejar de seguir a alguien. Todo lo contrario, es mi forma de ser, está todo bien con ella”.

Fin de ciclo para ambos, cada uno continuará con su vida. Luego de un año agitado, encararán el 2020 con nuevos proyectos y, al menos Mati Napp, espera no verla por un tiempo.