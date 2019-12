En medio del escándalo con su niñera, ¿qué hacen los hijos de Pampita?

La denuncia a Carolina Pampita Ardohain por “maltrato psicológico” de una niñera de sus hijos, puso a la modelo y a su familia en la mira de los medios. Si bien Pampita salió a desmentir todo, aseguró que Viviana Benítez no se despidió de sus hijos después de tantos años y que “por suerte están en Chile y no están enterados”, a lo que agregó: “Y espero que no se enteren nunca”. En las últimas horas también empezó a circular un video de la modelo junto a Pico Mónaco gritándole a otra empleada por haberles robado.

Por otro lado, el fin de semana, Benjamín Vicuña, quien se encuentra grabando Inés del Alma mía en su país natal, pasó el fin de semana con los hijos que tuvo con Pampita: Bautista, Benicio y Beltrán. El actor, eligió su cuenta de Instagram para mostrar el tiempo que pasó con los pequeños en medio del escándalo de Pampita.

El actor chileno está afrontando una separación con la China Suárez, con quien tiene una hija, Magnolia. Si bien en las últimas semanas circuló el rumor de una posible conciliación entre ambos, Benjamín se muestra con sus hijos y no ha realizado declaraciones sobre su situación amorosa. Sin embargo, se filtraron varias fotos en las que aparecen juntos pasando tiempo con sus hijos en distintos lugares.