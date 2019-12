Con mucho dolor, Pampita se defendió de la acusación por maltrato de su niñera

La niñera de los hijos de Carolina Pampita Ardohain, Viviana Benítez, la denunció por “maltrato psicológico”. Ante esta situación, la modelo habló con Involucrados y la trató de mentirosa y aseguró que tiene varios testigos y pruebas para desmentir las acusaciones que la señalan.

En el programa conducido por Mariano Iudica que transmite América TV, la jurado del Súper Bailando fue muy tajante con la situación: “Tengo 12 testigos, porque a esta casa viene el maquillador a las 6 de la tarde. Tengo testigos de que a las 8 de la noche Viviana no salía de su cuarto, no se la veía. Tengo muchísimos testigos de todas las cosas que ella dice que son mentira. No hay nada que ella pueda decir que sea avalado en la Justicia porque tengo pruebas contundentes de todas sus mentiras”.

Noticias Relacionadas Fuerte: se filtró un video de Pampita y Pico Mónaco gritándole a una empleada

Sobre las condiciones laborales de la mujer que la acusa, Pampita sostuvo: “Ella está registrada en la categoría más alta que se puede. Está totalmente en regla, legal”, a lo que agregó: “Esto es una extorsión, no podría haber ningún acuerdo económico con alguien que siempre estuvo en regla, yo no voy a entrar en esa”.

Además, apuntó: “No me voy a juntar a arreglar nada, voy a llegar hasta las últimas consecuencias, esto me causa un dolor muy fuerte. He tenido días muy horribles, sin dormir, llorando todo el tiempo, juntándome con abogados horas y horas mostrando material y pruebas, imágenes de las cámaras que tengo en la puerta de mi casa, demostrando como jamás se fue un segundo más tarde de su horario. Todos los viernes se fue antes de lo que dice la ley. Se iba antes. Pidió retirarse antes y se le dio. Y nunca se le descontó un peso por eso”.

Sobre la relación de Viviana con sus hijos, Pampita sostuvo: “Ella no se despidió después de tantos años, imagínate para los chicos, por suerte están en Chile, no están enterados de que les está haciendo cosas de este calibre. Y espero que no se enteren nunca, porque lo que está haciendo solo Dios se lo va a juzgar durante su vida, Dios juzga todo y ella sabe que está mintiendo, lo sabe en su alma que todo lo que está diciendo está mintiendo”.

“Mis hijos la adoran, como la quiero yo. Acá en mi casa, el que está adentro, es mi familia. Yo la habría ayudado en cualquier cosa que ella necesitara. Si ella quería hacerse un tratamiento de fertilidad en dos segundos hago un vivo y la plata se consigue. Hay mil formas de conseguir plata para alguien que quiero”, agregó.

Por último, sentenció: “Su embarazo que perdió el año pasado estaba en Paraguay de vacaciones, ni siquiera estaba en mi casa. Cuando volvió con toda esa tristeza de haber perdido el embarazo se la trató con algodones en esta casa. Pidió permiso para ir al psicólogo dos veces por semana y lo tenía absolutamente. Todo está en los chats, yo tengo prueba de todo, todos los permisos que pidió”.