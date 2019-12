Fuerte: se filtró un video de Pampita y Pico Mónaco gritándole a una empleada

Un nuevo capítulo se abre en la escandalosa novela entre Carolina Pampita Ardohain y sus empleadas. Es que, se filtró un video de las cámaras de seguridad de su casa donde le grita a una de las empleadas. La filmación data de 2017 y el que lo compartió fue el abogado de una de sus ex niñeras.

En los últimos días, las miradas estuvieron puestas en Viviana Benítez y en Pampita, pero en esta ocasión, el que se destaca es Pico Mónaco que le grita de manera imperiosa a una de las empleadas, a la cual acusa de haberle robado.

Quien viralizó el video fue el periodista Lio Pecoraro del “Run run del espectáculo”, de Crónica TV. Allí, se ve al ex pareja de la modelo gritándole a Gladys, una de las empleadas de Pampita. “Que aparezcan las pulseras ya, pero ya, no me hagan calentar carajo”, le gritó el ex tenista.