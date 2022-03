¡No tienen cuentos con final feliz!: con ustedes, los signos más propensos al divorcio

Es sabido que cada signo del zodíaco tiene diferentes formas de sentir o expresar el amor que sienten. En ese sentido muchos pueden ser muy dedicados al ser que aman. Pero aún así la astrología nos cuenta que hay signos que son más propensos al divorcio si hay problemas o no están cómodos en la relación.

Así que en esta nota te contamos cuáles son los signos del zodíaco que jamás contarán un cuento con final feliz en su vida.

PUESTO 5: ARIES

Son personas que se destacan por su independencia, así como también por su confianza y pasión que le dan a su relación de pareja, así que si dejan de sentir esto seguirán su vida solos.

PUESTO 4: GÉMINIS

Están siempre buscando la estimulación y flexibilidad en su vida por lo que si se aburre, de seguro habrá problemas. Ellos sienten que si cayeron en la rutina en una relación de pareja, y no hay experiencias nuevas, de seguro optará por poner punto final en la relación.

PUESTO 3: PISCIS

Es muy empático pero busca siempre una profunda conexión con sus parejas, y por lo general tiene problemas para manejar los conflictos como consecuencia de su gigantesca sensibilidad. Y así es probable que opten por darse a la fuga.

PUESTO 2: SAGITARIO

Ellos aman su libertad sobre todas las cosas y cambian su punto de vista a menudo, es por eso que no suele estar interesado en las relaciones de compromiso tradicionales ni en las estructuras de siempre. Ellos quieren aventura.

PUESTO 1: ACUARIO

Y sí, ellos no solo son los más capaces de divorciarse si no también el que menos probabilidades de todos tiene de casarse ya que ellos disfrutan demasiado su libertad e independencia. Odia toda situación que le impida mostrarse tal cómo es. Pero no obstante, si se involucra en una relación demostrará ser la personas más romántica del mundo.