¡Cuidado!: estos signos tendrán un agosto 'movido' con sus parejas

Agosto arrancó con varios frentes interesantes, pero hay tres signos que deben estar atentos para no tener problemas serios en sus parejas.

La cuadratura de la Luna en Marte presenta cierta inestabilidad y es mejor estar atento para no terminaren peleas irreversibles.

Aries

Luna Cuadratura Marte. Sí, ese eres tú, Aries. Estas gobernado por Marte y esto va a ser un terremoto en tu vida. Tu pareja te ama y adora, pero no es necesario que la estés insultando, la critiques o le discutas día y noche. Tu trabajo no es poner a las personas en su lugar, deja de sentir eso. Tu relación está al borde del desastre total.

Le has demostrado a tu pareja que sos grosero y temerario ¡Deja de mandar, y empeza a escuchar! No siempre tenes que tener el control. Por una vez cambia el chip peleador que tenes en tu ADN si no queres que tu relación se vaya por la borda.

Cáncer

Cáncer, tu pareja pende de un hilo. Estas asustado por salir de la zona de confort pero sentis lástima por vos. Tenes que dejar atrás tu extrema sensibilidad y darte cuenta que estás estancado en la rutina solo para evitar confrontaciones.

¿Qué tiene de aterrador lidiar con las realidades de tu relación? No estás solo en esto: hay otra persona involucrada y está esperando que despiertes y des cara a los problemas.

Puedes tomar cualquier camino, pero que sea uno solo y rápido. Si seguis hundiendote en tu sensibilidad, tu vida se va a desmoronar.

Sagitario

Uno de los signos más inteligentes, filósofos y aventureros, pero también, de los más ingenuos que existen y es la gran contradicción.Tu ingenuidad es lo que te va a meter en problemas con tu relación durante este tránsito. Hay probabilidades de que esa persona te engañe, te use, o esté con vos por conveniencia.

La Luna en cuadratura con Marte te está dando una oportunidad para mirar más profundamente a la persona que amas. Trata de verla por lo que es, no por lo que vos esperas que sea.

Este tránsito va a sacar a la luz la evidencia de que tu pareja no es lo que tú crees y relucirán sus verdaderas intenciones. Una vez que veas la verdad, deberás tomar una decisión de valor.