Insólito: no la pusieron a su hija en el cuadro de honor de la escuela y golpeó a la directora

En Córdoba, una mujer golpeó a la directora de la escuela de su hija porque no la puso en el cuadro de honor del establecimiento. El problema fue tan grande que las compañeras de la damnificada suspendieron el acto de egresados de los alumnos del sexto año.

La denuncia fue efectuada por Cristina Cruz, quien está a cargo de la Escuela Patricias Mendocinas en el barrio Villa El Libertador. Ella fue víctima de un terrible golpe en la cabeza y se descompensó como consecuencia del incidente y debió ser trasladada al hospital municipal Príncipe de Asturias.

El hecho ocurrió este miércoles en la mañana, luego de que la madre de la alumna llegara a la escuela para pedir una documentación que debía presentar en ANSES. Luego pidió hablar en privado con la directora. "Me dice que quería saber cuáles habían sido los criterios por los cuales su hija no estaba en los cuadros de bandera", explicó y le aclaró que para esto "hay resoluciones ministeriales que nos guían cómo hacer ese trabajo".

Pero la mujer no quiso leer los textos. Luego amenazó a la directora y a otro docente. Estaba a punto de irse, "cuando me agacho, no la veo venir y con el puño me da en la sien", explicó la directora. La agresora se retiró, y sus compañeros llevaron a la víctima a ser atendida en el hospital.

