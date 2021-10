Al pie del cañón: éstos signos se destacan por ser los más solidarios

En la astrología hay signos que no descansan hasta ayudar a aquellas personas que tienen todo tipo de necesidades, ya sean materiales o espirituales. Y como tienen un corazón tan grande prefieren satisfacer las necesidades de los demás antes que las suyas.

Así que en esta nota te contamos cuáles son los signos más solidarios del zodíaco:

LIBRA

No hallan el equilibrio si no es ayudando a los demás. Están atentos a las necesidades ajenas en forma permanente e incluso pierden el sueño si saben de alguien que necesita algo y no se lo pueden dar. Nunca le dirán que "no" a quienes pasan un mal momento. Son de esas personas que recolectan donaciones para los que menos tienen.

VIRGO

Su faceta servicial siempre es muy marcada, y anteponen las necesidades de los demás antes que las suyas. Su solidaridad no se limita a sus seres queridos, y ni siquiera a otras personas, ya que son conocidos por preocuparse también mucho por los animales, mostrando una sensibilidad por mascotas que de la que muchas personas carecen.

PISCIS

Son los más evolucionados del zodíaco y en parte es porque son almas viejas que realizaron un extenso viaje por la Tierra, y tienen más conocimiento que los demás en los aspectos de la naturaleza humana. Por eso no es de extrañarse que sean los más solidarios de todos, ya que pueden verse reflejados en los demás, y saben lo que es pasar duras necesidades sin ayuda.

(Fuente: MDZ Ol)