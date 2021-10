Vizzotti aseguró que la colocación de las terceras dosis será a partir del año que viene

"La verdad es que estamos en una situación muchísimo más favorable de lo que hubiéramos pensando a principios de este año", expresó la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y dijo que "la campaña de vacunación avanza rapidísimo" aunque también confió que "formalmente se está vacunando menos en Argentina, pero porque la ralentización de la vacunación sucede en todos los países del mundo que llegan a cierto nivel de inmunización".

Sobre la pandemia por Covid-19, expresó que "no podemos decir que ya pasó", y en cuanto a la inmunización dijo que "todavía tenemos más disponibilidad de vacunas que demanda. Ese 10% de personas mayores de 18 años que no se vacunó puede ser porque no quiere recibir las dosis y por eso es importante ir a buscarlos casa por casa". "La producción local de la Argentina está muy bien. En envío del antígeno está siendo muy regular", confió.

Sobre la tercera dosis dijo que "las vacunas como las del Covid requieren refuerzos continuos y por eso planificamos la campaña de vacunación de esa manera". "El año que viene empezaremos con las terceras dosis de manera estratégica, seguramente primero al personal de salud y a los grupos de riesgos", confirmó Vizzotti. "La tercera dosis está pensada y tenemos estipulado tener esas dosis durante el primer semestre de 2022", aclaró.

"En el mundo ya se aplicaron más de 1000 millones de dosis a los chicos, con un perfil de seguridad altísimo. No tenemos ninguna duda de que la vacunación pedriátrica es totalmente segura", dijo sobre la vacunación a menores que está en pleno desarrollo.