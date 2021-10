Tienen un imán: cuáles son los signos más compatibles en el amor

A la hora de comenzar a conocer a una persona uno intenta hacerle preguntas que vayan develando de a poco su personalidad. Y una de ellas es ¿cuál es tu signo del zodíaco?. Si bien parece una frase un poco armada, la respuesta a esta pregunta puede decir mucho. Es que según la astrología, hay signos más compatibles entre sí que otros, a la hora del amor.

Aires es compatible con: Leo, Acuario y Tauro

Los nacidos bajo el signo de Aries son directos, honestos, no gustan de los rodeos y son a veces tan claros que pueden ser percibidos por otros como demasiado rudos.

No obstante, no engañan a nadie con esas ínfulas de sinceridad: son compañeros, aman las relaciones estables y necesitan saber, al menos una vez al día, en qué está su pareja para sentir esa conexión de la que tanto disfrutan.

En el sexo, los arianos son impacientes, adoran tener la batuta de cómo deben suceder las cosas y por eso las personas del signo Leo son las únicas capaces de complacer a los nacidos bajo este signo en la cama.

Para relaciones menos formales, para dejar volar la imaginación y salir de la rutina un rato, Libra o Piscis son los signos que deben estar en el radar de los arianos.

Tauro es compatible con: Aries, Leo, Capricornio y Tauro.

El signo más compatible con Tauro es Leo. Se imantan y atraen inevitablemente. En cuanto a lo sexual, funcionan como si fueran uno solo. Se entienden sin palabras y disfrutan del juego de la seducción más que de cualquier otro aspecto. Algo que no todas las características de los signos soportan, ya que no todos son tan cultores del placer ni lo colocan en un lugar central en sus vidas.

Sagitario, Cáncer o Acuario no lo entenderían. Pero si Tauro se une a otro Tauro los planetas pueden estallar. Suelen establecer sentimientos fuertes además de compartir la cama con maestría. En el caso de iniciar una relación entre taurinos, atención con los celos y la posesión.

Géminis es compatible con Virgo, Leo y Acuario

A los geminianos les cuesta la estabilidad y el compromiso. Es algo que sólo puede lograr un Virgo, un Leo o un Acuario cerca que logre convencerlos de que establecerse vale la pena.

Suelen ser personas que despliegan un gran carisma y por ello necesitan de un otro que los admire y glorifique, aunque están disponibles a hacer lo mismo con su pareja.

En la cama, aunque pueden ser emocionalmente inestables, son tiernos y apasionados. Se sienten atraídos por los Escorpio tanto que a veces los matarían y de hecho, es una de las duplas más fogosas en la cama pero no funcionará fuera de ella. Lo mismo con Cáncer y Capricornio. Son demasiado opuestos.

Cáncer es compatible con Leo y Tauro

Cáncer es un signo muy terminante. O todo, o nada. Aunque necesita trabajar “los grises”, es parte de su naturaleza: su tozudez. Por ello, tanto en temas intelectuales como sexuales lo ideal es formar pareja - duradera o no con personas de Leo o Tauro. Que puedan comprender y acomodarse a esos preceptos, algo estrictos sin sentirlo como nada personal.

Es altamente incompatible con otro Cáncer: no hay atracción sexual y en la pareja, pasado el enamoramiento inicial todo se volverá discusión.

Leo es compatible con ¡casi todos! Aunque más con Sagitario, Aries y Cáncer

Seguros de sí mismos, los leoninos son personas encantadoras, algo ambiciosas y egocéntricas pero también generosas. Nacieron para amar, tener buen sexo y compartir la vida con otro. Estar en una relación es su estado ideal.

Aries es su mejor pareja en la cama y tendrá bien sexo con Sagitario y Cáncer.

Virgo es el signo menos compatible ya que se parecen intelectualmente y por ello, no se atraen.

Virgo es compatible con Sagitario, Géminis y Virgo

Virgo es un signo ordenado, metódico y organizado. La pareja y las relaciones carnales entran también en el ámbito que Virgo y revisando siempre para acomodar. Necesitan su libertad pero tener las cosas claras, dichas y comunicadas. Si van a tener una relación casual con alguien de Virgo, sepan que la verdad es lo primero y no quita que se pueda disfrutar, pero sin mentiras.

Es una excelente pareja con su mismo signo, Virgo y con Géminis, que pueden cambiar la visión y hacerlos crecer, superarse y desarrollarse positivamente.

Libra es compatible con Tauro y Géminis

Libra adora el compromiso. Ya sea en una relación duradera o en la pasión de una noche, su compromiso siempre es total. Por eso, no le seas infiel a una persona de Libra, preferible ir con la verdad. Son bravos cuando se enojan pero corderos tiernos cuando se enamoran.

Su autoestima es alta y no necesita una pareja para sentirse seguros. Para un romance apasionado nada mejor que un Géminis con un libriano, la seducción pasará no solo por el cuerpo sino por lo intelectual. Con Tauro todo será detalles, fuego y ternura.

Es incompatible con Capricornio, demasiada intensidad junta en una relación, ya sea seria o para pasar el rato.

Escorpio es compatible con Cáncer, Capricornio y Tauro

La desconfianza de los escorpianos juega muchas veces en contra en sus relaciones amorosas o sexuales. Es tan territorial por naturaleza que no cede nunca el mando a su pareja para que despliegue lo suyo. Por eso, los signos más adecuados para iniciar un noviazgo o acercamiento son los tranquilos Cáncer, Tauro y Capricornio. No porque sean signos débiles, sino porque no tienen una personalidad efusiva ni son desconfiados.

Pueden otorgar esa estabilidad y calma que tanto les hace falta. Entre tanto, Géminis y Escorpio se repelen.

Sagitario es compatible con Leo, Aries y Virgo

Sagitario ama tener buen sexo y no es algo que pueda resignar. Por eso, habrá que rodear de personas que tengan las cosas claras y apuesten por sus sentimientos o bien, puedan decirlo sin rodeos: “esto es sexo”, sin tapujos y ¡a disfrutar! Las medias tintas no le caben a Sagitario y ya han sufrido bastante por amor.

Por eso, Aries, Leo y Virgo son capaces de establecer un vínculo sincero con Sagitario, mientras que Escorpio y Tauro lo estropearían.

Capricornio es compatible con Capricornio y Escorpio

Lo que los capricornianos buscan en una relación es no perder el tiempo con personas que no lo merecen. Sea una relación profunda de amor o un excelente encuentro sexual que se prolonga en el tiempo lo importante es que la otra persona pueda respetar el deseo de los capricornianos.

Hace un excelente match con el propio signo y con Escorpio, que tiene las cosas más que claras y debe huir de las personas de Acuario, que solo ofrecerán amistad, sin arriesgarse a nada más con este signo lleno de fuerza y ??personalidad que suele inhibirlos.

Acuario es compatible con Libra y Acuario

Otro signo que se lleva genial con su propio signo. Es un signo seguro, que se prioriza y se ama antes que a nadie más, lo cual no es fácil de entender para otros. Aunque pueden tener un sexo increíble con las personas de Piscis no son compatibles para establecer un vínculo profundo y duradero.

Libra es otra de las parejas perfectas para acuario, tanto en la cama como para relaciones más estables, los librianos equilibran, calman y nutren a las personalidades enamoradas de sí mismas como lo son los nacidos bajo el signo de Acuario.

Piscis es compatible con Tauro y Cáncer

Este signo es complicado por naturaleza. Emocional, empático con los demás pero a veces desconectado de su propio deseo.

Aunque eso es parte de su encanto, los de Piscis pueden resultar un torbellino indescifrable para algunos signos que no tienen el rasgo de la paciencia a prueba de todo.

Lo mejor será que se mantengan alejados de Aries y Géminis, con esos signos, sea una relación larga o corta, profunda o superficial, siempre acabará mal.