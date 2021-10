No les viene una bien: cuáles son los signos más conflictivos del zodíaco

Cada persona y cada signo del zodíaco tiene una serie de cualidades que lo caracterizan. Hay quienes son más tranquilos y quienes son un poco más conflictivos a la hora de entablar relaciones sociales.

Hay tres signos zodiacales que se caracterizan por ser de mente cerrada, están en constante competitividad y rechazan responsabilidades. Además, siempre quieren que sus opiniones influyan en los demás. Mirá qué signos entran en esta descripción.

Géminis:

Cuando recién los conoces son personas alegres y risueñas, pero si los haces enojar se pueden convertir en todo lo contrario. Cuando están molestos dicen cosas hirientes. La mejor decisión es alejarse cuando estén enfadados.

Escorpio:

Puede que a simple vista no sean problemáticos, pero a la menor provocación hacen hasta lo imposible por ganar en la discusión. En ese momento nadie se podrá interponer para que logre lo que desee.

Libra:

Otro de los signos más problemáticos. Si le dices algo que no les gusta es más que suficiente para que su actitud cambie por completo. No solo se molestan con las personas con las que discutieron, sino también con los que no tienen nada que ver.