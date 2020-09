Hacé lo que quieras, les resbala: estos signos no sienten nada de celos

ACUARIO

Los acuarianos son fieles defensores de las libertades individuales y la independencia por eso no interfieren con la vida de los demás. No son celosos porque tienen confianza ciega en las otras personas. Son personas seguras de sí mismas y, por tanto, transmiten ese temple a las relaciones humanas de las que disfrutan. A veces son demasiado cambiantes.

LIBRA

Libra ama ser centro de atención y halagado pero es muy liberal. Comprende que cada uno se expresa como le plazca y no interfieren con ello. Son muy poco posesivos y para nada controladores por lo que suelen tener relaciones muy sanas. Sin embargo si los lastiman su venganza será letal.

TAURO

Son muy centrados y determinantes. Solo aceptan como pareja a aquellos en los que sabe que pueden confiar. Por eso, cuando deciden comprometerse lo hacen con todas las consecuencias y los celos dejan de tener sentido en esa pareja.

SAGITARIO

A los de este signo del zodiaco les gusta vivir muy intensamente, por lo que no van a perder ni un segundo en algo que no les reporta una satisfacción y los celos no son una excepción. Sin embargo si algo no les gusta o ven algo raro pueden estallar en segundos.