Una chica de este signo sabe que es especial, y te lo hace sentir: mirá quién es

Ella era y es diferente. Era atenta pero a la vez, sabía dejar la miel en los labios de tal manera que siempre que quería más y más, lo conseguía… Su amabilidad, sus ocurrencias alocadas, las expresiones de su cara cuando está haciendo algo que le gusta, esa mirada llena de transparencia… Es difícil encontrar a alguien que te sepa leer la mente al igual que ella. A menudo se da cuenta del poder que tiene y hasta dónde es capaz de llegar con él, porque hace que detecte al momento esos pequeños detalles que pasan desapercibidos para casi todo el mundo. Ella lo sabe hacer a la perfección, y nadie la enseñó a hacerlo, es algo que nació con su personalidad…

Es diferente porque en realidad le gusta llevar la contraria por un buen fin: no conformarse nunca con lo primero que ven sus ojos. Es una cuestión de seguridad y de desconfianza, Libra como compañera es genial, pero no sé quedará con algo que no le entra a primera vista, o que no le cause buena vibra al principio. Es muy suya, pero muy sociable y muy justa con la gente que la rodea, y eso, vale mucho más que una metodología más ordenada y organizada…

También hay que destacar que es complicado encontrar a alguien con quien los silencios sean placenteros. Con Libra a veces saben a gloria. Ella fue quien rompió la burbuja de lo común y agregó una nueva con miles de caminos, de puertas, de posibilidades… No le gusta ceñirse a una única cosa. Ama no conformarse con nada y siempre tener la mente abierta para experimentar todo lo que le cause intriga y eso, hace que sea diferente y que cause mucho misterio…

El mundo que tiene el alma de Libra es bastante difícil de captar, de cambiar, de retener o de manipular… Estamos hablando de LIBRA. La persona con más ingenio, creatividad y locura positiva de todo el planeta. El alma inquieta que cambiaría al mundo para hacer de él, un lugar más respetuoso y más creativo. Más raro y menos organizado… Libra es diferente porque sabe que siendo así, puede tener la opción de llegar muy lejos. Y lo hará, claro que lo hará. El alma de tu chica Libra es magia, pero también puede tener la fuerza que tiene la gasolina cuando explosiona con el fuego, así que no la subestimes y cuidala.