Hay un signo fácil de amar, pero después aguantate la pelusa

Aries puede ser la persona más divertida y pasional del mundo, pero también es un culo inquieto y eso es una prueba de fuego para cualquier paciencia. Como pareja, es divertida, muy motivadora, un buen hombro en el que apoyarte y un alma juguetona y decidida. Pero esa intensidad que tanto le caracteriza a veces se da la vuelta y se revela, sobre todo en los momentos conflictivos o en situaciones de estrés y ahí es cuando la tierra tiembla y Aries puede actuar con más impulsividad y sin pensar mucho en las consecuencias. Pero aquí hay que decir algo a su favor: si tiene que pedir perdón, lo hace.

Su impulsividad en el fondo es algo que no puede controlar, va anclada a su personalidad y también da muchas cosas positivas a Aries, pero en sus relaciones personales puede ser un motivo de pelea o de desencuentros bastante frecuente. El lado competitivo de Aries está siempre ahí y si quiere, lo puede llevar a extremos muy radicales o bien llevarlo de manera muy sutil, pero siempre está presente… Amar a Aries con esta carta de presentación se presenta difícil ¿verdad? Es cierto, pero es mucho más reconfortante que una taza de chocolate en un día de frío, así que solo hay que arriesgar de la mano de Aries…

¿Por qué se enciende tan rápido? ¿Por qué puede pasar de cero a mil en un segundo? Porque es como si tuviera una bola de fuego de su pecho, Aries en realidad es una persona que siente muchísimo y que es muy sentimental, pero desde su terreno.

Actúa según siente, no organiza mucho todos los pasos que quiere dar y es más transparente que el agua.

En realidad es una persona bastante legal y muy inspiradora, porque sea en lo que sea, siempre intenta dar lo mejor de sí misma.

El corazón de Aries es intensidad y pasión, y su mente es ambición y rapidez y amar a una persona tan intensa como Aries siempre trae grandes lecciones y muchas sorpresas.

Su mente es demasiado rápida para cualquiera y en una relación es un PRO muy positivo porque ayuda a solucionar problemas a la velocidad de la luz. Pero también puede ser un motivo por el cual salten chispas en una conversación donde existan opiniones diferentes. Aries tiene matrícula de honor en quedar por encima de quien sea cuando sabe que llevar la razón. Intentar que cambie de opinión o que se conforme con una posición que NO era la que buscaba, es totalmente imposible. Si de verdad te has enamorado de un Aries, disfruta del viaje, porque te aseguramos que no será nada aburrido.