Engañá a cualquiera menos a alguien de este signo, porque te espera lo peor: ¿de cuál se trata?

Cuando engañas a Géminis, tienes que saber de ante mano que se avecina una de las tormentas más grandes de la historia. El drama se hará presente en cualquier rincón de tu vida si te atreves a hacerlo. Cuando él/ella se entera de que le has engañado, todo se vuelve muy impredecible, no sabrás por donde tirar porque hagas lo que hagas para Géminis estará mal. Te dirá todo lo que piensa y te lo dirá sin pelos en la lengua, es más, por mucho cariño que te tenga si te puede hacer mucho daño mejor porque se puede jugar con muchas cosas, pero con sus sentimientos no. Géminis no se quedará a gusto hasta que saque todo lo que tiene dentro, toda esa rabia guardada en su interior saldrá a la luz, y en casos como estos la rabia de Géminis no viene dada en pequeñas dosis…

En momentos como estos, él/ella puede ser capaz de soltar cualquier cosa por esa boquita que tiene, y si, sus palabras pueden doler mucho, pero nunca dolerán tanto como el engaño que tú cometiste. A pesar de todo, Géminis en el fondo es una persona muy sentimental, lo que pasa es que se siente fuerte manteniendo esa faceta de tipo/a duro/a delante de todo el mundo, pero cuando le hacen daño y le engañan su mundo se desvanece… No entiende porque alguien tan importante para él/ella puede hacerle algo así y eso de no entender algo, le mata.

Y esto no es nada, no pienses que una vez que suelte todo lo que tiene guardado dentro, todo volverá a la normalidad porque no. Géminis querrá saber todas las versiones posibles de los hechos, querrá saber cual es tu versión, cual es la versión de los testigos y cual es la versión de la otra persona.

Querrá escuchar y saber la verdad, le encanta ver hasta donde pues llegar, le encanta ver lo vacío que tienes el cerebro y así darse cuenta de que ha estado con la persona equivocada.

Eso sí, a pesar de todo, a la hora de tomar decisiones, Géminis hará caso a la razón y dejará a un lado el corazón porque sabe que si hace caso a su corazón esta historia nunca terminaría. A pesar de todo, probablemente Géminis siga amándote con locura, los sentimientos no se van de un día para otro, pero él/ella sabe que todo esto tiene que acabar, no va a permitir que nadie le engañe y mucho menos la persona a la que le ha dado toda la confianza del mundo, una confianza que no ha sabido aprovechar porque la ha tirado a la basura… Géminis, sacará su lado más inteligente y le dará toda la razón a su mente. No se dejará caer tan bajo, sorry.

Cuando engañas a Géminis, él/ella desaparece completamente de tu vida. Lo hace porque sabe que es lo mejor para él/ella. Intentará sobrellevarlo de la mejor manera posible para así olvidarte completamente. Te bloqueará en todas las redes sociales, quemará todos los recuerdos y los tirará por la ventana… Sabe que por mucho que lo intentes le será imposible volver a confiar en ti y es que un engaño es una clara traición a la confianza y al amor que Géminis tenía por ti. Sabe que mantener cualquier tipo de contacto contigo lo único que hará será empeorar las cosas. Géminis prefiere que pase el tiempo y que las cosas se enfríen, no te cerrará las puertas de su vida porque podrás tenerle como amigo/a, pero de primeras lo mejor será cortar de raíz.