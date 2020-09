¿En qué habrás estado pensando?: estos son los peores ex que hay según sus signos

Las relaciones se terminan y la idea es que cada una de las partes siga su camino de la mejor manera e intentando recordar lo mejor de lo que se compartió.

Pero hay personas que no son capaces de pasar página de manera tranquila y pueden convertirse en auténticas pesadillas. Pasá y conocé de quiénes se trata.

Cáncer

Bloquean a sus ex de todas sus redes sociales. Tienden a ser muy emocionales por lo que al terminar una relación resultan gravemente heridos y prefieren cortar todo de raíz. Son personas muy comprensivas y leales, sin embargo, una vez que hieren sus sentimientos, difícilmente van a terminar bien.

Géminis

Son los peores ex que siempre regresan. Se caracterizan por ser de un espíritu aventurero y valiente, por lo tanto, cuando terminan una relación las rupturas no las toman muy enserio. No pueden evitar insistir en regresar más de una vez.

Virgo

La ex pareja que no te deja ir. Suelen pensar mucho todo por lo que una ruptura no es tan fácil de asimilar. Analizar cada detalle de lo que hicieron, buscando la forma de poder repararlo, para evitar a toda costa la separación, cuando en realidad, la decisión ya está tomada.

Leo

Son exagerados y completamente orgullosos. Son las personas más dramáticas después de terminar una relación, por lo que comienzan a pensar en todo el tiempo que perdieron al estar con esa pareja además de que terminan muy dolidos. Todo lo convierten en un drama y tardan en superar la ruptura.

Escorpio

La ex pareja que se convierte en frívolo y un poco vengativo. Cuando su pareja quiere terminar, tendrá un poco de miedo, debido a que no sabe qué esperar. Son personas muy intensas que tratan de buscar siempre una justificación a la separación, esperando encontrar el tercero en discordia, cuando a veces solo no hay química.