Mirá cuáles son los tres nuevos síntomas asociados con el coronavirus

El ministerio de Salud anunció que agregó tres nuevos síntomas que califican dentro de la definición de caso sospechoso de coronavirus. Es decir, si una persona tiene dos o más de los síntomas que figuran en la lista, debe ser tratado como un posible paciente de Covid-19 y tiene que ser hisopado para realizarle la prueba por laboratorio que confirme o descarte la sospecha.

Debido a la situación epidemiológica cambiante y a la nueva evidencia encontrada con relación a la pandemia, ahora también se toman como síntomas de coronavirus la presencia de vómitos, diarrea y cefalea, es decir, un dolor de cabeza intenso y persistente, acompañado de sensación de pesadez.

Síntomas de coronavirus

Así, para sospechar que una persona tiene coronavirus tiene que presentar dos o más de los siguientes síntomas, sin que exista una razón o enfermedad previa que los explique. Puede ser la suma de cualquiera de ellos, sin necesidad de tener fiebre:

Fiebre (37.5°C o más)

Tos

Odinofagia (dolor de garganta)

Dificultad respiratoria

Pérdida repentina del gusto o del olfato

Cefalea

Diarrea y/o vómitos

“Si alguien tiene esa característica de síntomas es bueno que consulte, y al trabajador de salud, si alguien consulta actualmente por cefalea, diarrea o vómitos, debe tomarlo en consideración con un presunto diagnóstico de coronavirus al evaluarlo en el contexto de los restantes síntomas”, resaltó el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa.

Otros criterios para definir un caso sospechoso

También debe tratarse como un posible caso de coronavirus a toda persona que presente uno o más síntomas: (fiebre de 37.5°C o más, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, pérdida repentina del gusto o del olfato), y que:

Sea trabajador de salud

Resida o trabaje en instituciones cerradas o de internación prolongada

Sea Personal esencial

Resida en barrios populares o pueblos originarios

Sea contacto estrecho de caso confirmado de COVID-19, que dentro de los 14 días posteriores al contacto:

Esto aplica para residentes o trabajadores de penitenciarias, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, hogares de niñas y niños.

Se considera personal esencial a Fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas y personas que brinden asistencia a personas mayores, además de los definidos por el DNU que estableció la cuarentena en todo el país.

Los barrios populares son aquellos donde la mitad de la población no cuenta con título de propiedad, ni acceso a dos o más servicios básicos.

Para pediatría se considera caso sospechoso al siguiente cuadro:

Niños y adolescentes de 0 a 18 años con fiebre mayor a 3 días

Y que tengan dos de los siguientes:

a) Erupción cutánea o conjuntivitis bilateral no purulenta o signos de inflamación mucocutánea (oral, manos o pies).

b) Hipotensión o shock.

c) Características de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias (incluidos los hallazgos ecográficos o elevación de Troponina / NT-proBNP).

d) Evidencia de coagulopatía (elevación de PT, PTT, Dímero-D).

e) Síntomas gastrointestinales agudos (diarrea, vómitos o dolor abdominal).

Y

Marcadores elevados de inflamación, como eritrosedimentación, proteína C reactiva o procalcitonina.

Y

Ninguna otra causa evidente de inflamación (incluida la sepsis bacteriana, síndromes de shock estafilocócicos o estreptocócicos)