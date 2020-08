Si te pensás tirar una cana al aire, ¡pará!: estos signos jamás perdonarán una infidelidad

LEO

A pesar de que son conquistadores natos, cuando se enamoran los leoninos son muy fieles.Cuando el amor que profesan es verdadero, adquieren un grado de compromiso mucho más alto. Por este motivo, no conciben que sus parejas, si están verdaderamente enamoradas de ellos, les traicionen. Los de este signo de fuego se toman las infidelidades muy a pecho y las consideran motivo de ruptura.

ESCORPIO

Los Escorpio nunca perdonarían una traición porque lo consideran una falta de respeto muy grande hacia la otra parte de la relación. Para ellos la honestidad es fundamental por lo que preferirían que la otra persona confiese sus dudas y no enterarse después. Se sentirán defraudados y decepcionados y será muy difícil seguir adelante.

GÉMINIS

Son muy orgullosos y les importa mucho el que dirán. Jamás aceptarían verse humillados enfrente de otros y nunca perdonarán un engaño en su totalidad. Pueden disimular su verdadero enojo pero a la larga explotarán.

SAGITARIO

Son sumamente honestos y esperan el mismo nivel de compromiso y honestidad por parte de su pareja. Los Sagitario nunca perdonarían porque ya nunca van a saber cuándo se puede confiar en ella y cuándo no. Consideran que si ya no existe esa confianza y respeto entre los dos miembros de la pareja no tiene sentido continuar con la relación.

LIBRA

Cuando un libra descubre que su pareja le es infiel, este toma de inmediato acciones legales, y trata de salir bien librado, si bien es cierto del dolor emocional no se escapa, se mantiene fuerte frente a todos los que le rodean, y se vuelve un imparable, es decir si esa persona que le fue infiel se encuentra dentro del mismo lugar, vale más que se cuide porque los libras son calculadores y tarde o temprano se venga magistralmente.