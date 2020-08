No los dejes escapar: los de estos signos son capaces de dar la vida por amor

Cáncer

Emocional y romántico no es que tema la soledad sino que muchas veces desarrolla un vínculo de dependencia demasiado fuerte. No se imagina un futuro en soledad, disfruta tanto de la compañía de una pareja que no concibe la vida sin alguien a su lado. Será su prioridad y lo dará todo.

Tauro

Aunque parezca un tanto terco y obstinado nada tiene que ver con las emociones que viven en su interior; tiene su lado tierno y sensible y muchas veces es demasiado presente. la gente puede llegar a pensar que son personas egoístas y que no piensan en nadie sin embargo es todo lo contrario; entregaría el mundo si tan solo se lo pidieran y la vida también.

Piscis

Idealista y fantaseoso como el solo, busca que su vida en pareja sea lo más cercana posible a ese sueño que habita en su cabeza por lo que dará la vida de ser necesario con tal de acercarse lo más posible a ese sueño.

Acuario

El que elige un camino un tanto distinto es Acuario; la desconfianza que tiene sumado a que le cuesta abrirse mucho lleva a que muchos lo interpreten como un signo frío y ponen barreras. Al advertir esas fortalezas reacciona de igual manera, resguardándose y solo pensando en él pero no desde el egoísmo, sino desde el aislamiento que siente.