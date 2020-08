¡Aleluya!: estos signos lograrán lo que quieren en los próximos días

Después de tanto remar, habrá personas que en los próximos días tocarán con todos sus sentidos el logro que tanto perseguían.

No será un golpe de suerte, sino que su esfuerzo y parte de la influencia de sus ascendentes permitirán que sus deseos lleguen a buen puerto.

Acuario

Cuando un acuariano se decide por un objetivo, no hay nada que lo pueda alejar de su camino. Claro que esto puede llevar algún tiempo, lo que no impide que eventualmente pase.

Es sabido que son los más idealistas de todo el horóscopo, por lo que a veces se enamoran de causas perdidas. Pero cuando son realistas, será imposible evitar que consigan lo que quieren.

Tauro

Te espera un gran placer, Tauro. Sin embargo, una conjunción eléctrica entre Venus y Urano podría traer lo inesperado, especialmente en lo que respecta a tus valores, relaciones y sentido de seguridad. No te preocupes: Urano ha estado transitando a través de tu signo desde hace bastante tiempo, por lo que no es algo a lo que eventualmente no puedas acostumbrarte. La verdad es que eso es precisamente lo que Urano está tratando de hacer aquí; te libera de las cosas que ya no te sirven y te acerca a tu mente superior.

Mercurio volverá a ingresar a su sector profesional este mes, así que asegúrate de verificar dos veces tu trabajo. Definitivamente hay algo para ti aquí, pero la clave es mantener una mente abierta.

Capricornio

Dejarás de sentir todo ese peso encima. Tu gobernante planetario tan serio, Saturno, te dará un descanso este mes, ya que se convertirá en Acuario rebelde, a través de tu segunda casa de ingresos, valores y autoestima, hasta mayo. Considera este tu paso celestial desde los cielos. Sin embargo, asegúrese de continuar ejecutando todo lo que ha aprendido en los últimos años, especialmente porque Saturno hará un cambio de sentido en los próximos meses.

Venus entrará en el sensual Tauro y tu expresiva quinta casa de amor, romance y creatividad, lo que significa que recuperarás tu mojo más pronto que tarde. ¿Soltero? Habrá una conjunción eléctrica entre Venus y Urano a través de esta área de su carta, lo que puede provocar una historia de amor inesperada o tal vez incluso servir como musa artística.