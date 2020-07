Atención: el viernes 10 de julio, ¿es feriado?

La segunda semana de julio tendrá un corte en las actividades laborales con la celebración del Día de la Independencia el próximo jueves. Es claro que esta fecha es inamovible, pero ¿qué pasa con el viernes 10 de julio?

El calendario de feriados establecido por el Gobierno contempla 19 feriados ​nacionales, con ocho fin de semana largos. Algunos de ellos están conformados por la inclusión de feriados "puente" como en el caso del viernes.

Claro que el decreto fue emitido antes del comienzo de la pandemia de coronavirus y tenía "fines turísticos", algo que el aislamiento obligatorio impedirá en la mayoría de nuestro país. No obstante, puede ser un momento para relajarse y no pensar en las actividades laborales desde casa.

Además, al ser considerado como feriado y no como "día no laborable", los empleados del sector público y del sector privado no están obligados a trabajar. De hacerlo, deberán recibir una compensación de 100% más por ese día, es decir un pago doble.