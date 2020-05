¡Dramático! Su ex la quiere matar, y sus vecinos linchar

La violenta situación se registró dentro de la vivienda de la víctima, en el partido bonaerense de Lanús en momentos que celebraba su cumpleaños junto a su familia.

Según se ve en el video, el irascible sujeto identificado como Hugo Crecer, y apodado "El Polaco", pasa medio cuerpo por una ventana y mientras jura que la va a matar comienza a arrojarle elementos contundentes que tiene a mano.



De esta manera, Ana, la mujer que padeció el ataque junto a sus cinco hijos reveló: "Él apareció de repente, estábamos festejando mi cumpleaños y empezó a violentarse, a gritar que no quería nadie en la casa de sus hijos".



"Ya sabía muy bien que tenía la perimetral y que yo tenía el botón antipánico, pero no le interesó nada", recordó aun conmocionada para luego agregar: "Mi hija, la más grande tomó la decisión de filmar todo eso para hacerlo viral y que de una vez por todas se tome un poco en cuenta lo que me estaba pasando a mi y a mis hijos".



Tras esta situación: "Después él se va y yo trate de perseguirlo para que no se escape, para que lo atrape la policía, porque siempre que toque el botón antipánico llegaron media hora después, veinte minutos entonces yo intentaba poder reternerlo un poco más, pero sin violencia. Entonces por eso fue que él se bajó de la bicicleta y volvió a casa porque vio que yo estaba saliendo".



"Él ahora está preso, pero me dijeron que está próximo a salir. Y eso va a ser muchísimos peor. Muchas veces me ha pegado delante de mis hijos, me ha agarrado con cuchillos y muchas veces me dejó tiraba en el piso a las patadas", confesó Ana.



"Lo único que él debe tener en la mente es salir y encontrarme para hacer cualquier cosa, para matarme o no se que se sería capaz la verdad. Si tiene un arma me va a matar, si tiene un cuchillo me va a acuchillar, es así", indicó desesperada ante las cámaras.



Por último, reveló que los vecinos de la casa en donde vive "El Polaco", en la cual ambos residían juntos hasta que ella sufrió multiples golpes en manos de su ex pareja y se fue, la quisieron linchar "para defender a su amigo". Todo surgió cuando ella lo denunció por violencia de género y sus vecinos no le creyeron. La decían que ella le era infiel y que los episodios de agresiones nunca existieron.