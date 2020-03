Alberto explicó por qué aplica el “teorema de Gorosito” en la crisis, y le funciona

Pese a la intensidad de las funciones ejecutiva, el presidente Alberto Fernández se toma su tiempo para hablar con los medios y de esa manera intentar de llevar algo de calma.

En la mañana de este lunes, pocas horas después de anunciar a todo el país que extenderá la cuarentena obligatoria hasta Semana Santa, Alberto habló por radio Con Vos con los periodistas Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase, con quienes desgranó una jugosa acécdota con Pipo Gorosito cuyas enseñanzas traslada a la vida cotidiana. Y que aplica en el tratamiento de la sorpresiva crisis del coronavirus.

Fernández, reconocido hincha de Argentinos Juniors, recordó que se alejó la de la cancha, disconforme con el juego de su equipo, que peleaba por no descender con el DT Caruso Lombardi. “A mí, y a los hinchas de Argentinos nos gusta un juego menos especulativo. Jugábamos a tirar centros a Delorte, que era un delantero que habían traído de Olimpo, y no me cerraba. De hecho, dejé de ir a la cancha”, recordó.

Hasta que la dirigencia contrató a Néstor Gorosito y lo invitó a almorzar. Y allí se produjo un diálogo que el ahora presidente recordará por siempre: "Cuando le expliqué a Pipo lo que me pasaba, me dijo algo que lo adopté para siempre. Tenés muchas más posibilidades de que te salgan las cosas bien si intentás jugar bien. Y a partir de ahí lo llamé el teorema de Gorosito y lo aplico en todo”, contó Alberto.

Incluso ahora, que está al frente de la mayor emergencia sanitaria de la historia del país, sostiene que aplica el teorema inspirado en el ex DT verdinegro. “Estoy aplicando el teorema de Gorosito, estoy haciendo lo que me dicen que debo hacer bien para que las cosas salgan bien. Entonces, tenemos confianza que si seguimos haciendo las cosas bien los daños serán menores".